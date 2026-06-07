Prabowo Tinjau SRMP 17 Tabanan Disambut Tari Kecak Siswa

BALI - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 di wilayah Tabanan, Bali, pada Minggu (7/6/2026).

Dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tampak mengenakan pakaian safari berwarna cokelat. Terlihat Menteri Sosial Saifullah Yusuf langsung menyambut kedatangan Prabowo.

Saat memasuki area sekolah, Prabowo disambut sejumlah siswa yang telah berbaris rapi menunggu kehadiran orang nomor satu tersebut. Para siswa menampilkan yel-yel di hadapan Prabowo.

Ada pula sejumlah siswa yang mempertunjukkan tarian Kecak di hadapan Prabowo. Prabowo kemudian menyalami satu per satu siswa yang menampilkan tarian Kecak tersebut.

Turut mendampingi dalam kunjungan ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

(Arief Setyadi )

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