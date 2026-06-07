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Curhat Sering Diejek, Prabowo: Kita Balas dengan Sopan Santun!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |11:53 WIB
Curhat Sering Diejek, Prabowo: Kita Balas dengan Sopan Santun!
Presiden Prabowo Subianto di SRMP 17 Tabanan (Foto: Tangkapan layar)
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BALI - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku masih banyak orang yang mengejeknya. Bahkan, ejekan itu ia terima ketika sudah menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Hal itu Prabowo sampaikan saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, hari ini. Awalnya, Prabowo mengungkit cerita salah satu siswa SRMP 17 Tabanan, Gede Bagus, yang mengaku sering diejek sebelum masuk ke Sekolah Rakyat.

"Terima kasih tadi, Gede Bagus, kamu dulu diejek gak apa-apa ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek, sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa," kata Prabowo Minggu (7/6/2026).

Presiden pun berpesan kepada Gede Bagus, agar tetap teguh menghadapi ejekan tersebut. Prabowo berkata, ejekan harus dibalas dengan sopan santun.

"Yang penting hatimu teguh, hati kita baik. Kalau kita diejek kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan, jangan kecil hati," ujar dia.

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