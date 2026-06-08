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Prabowo Akan Terima Surat Kepercayaan Dubes Negara Sahabat Hari Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |12:22 WIB
Prabowo Akan Terima Surat Kepercayaan Dubes Negara Sahabat Hari Ini
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menggelar serangkaian agenda pada Senin (8/6/2026) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Agenda itu mulai dari pelantikan pejabat hingga menerima penyerahan surat dari duta besar (Dubes) negara sahabat.

"Jadi hari ini agenda Bapak Presiden ada beberapa, tidak hanya yang tadi ditanyakan ya berkenaan dengan penyerahan surat dari duta besar negara-negara sahabat," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Agenda pertama Presiden yang direncanakan di antaranya pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Kemudian juga akan ada pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu Presiden di pemerintahan. Pelantikan ini rencananya akan bersamaan dan dilakukan langsung dalam sesi yang sama dengan pelantikan pimpinan BGN.

"Yaitu adalah Bapak Said Iqbal, yang beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai bentuk, sekali lagi, komitmen Bapak Presiden semenjak satu tahun yang lalu untuk terus bersama-sama kita mencari formula-formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah," ujarnya.

"Baru berikutnya adalah penerimaan kredensial delapan duta besar negara sahabat. Yang memang sebenarnya sudah direncanakan. Ini kan masalah waktu ya, yang kemudian untuk efisiensi, untuk keserentakan maka acara tersebut dilaksanakan pada hari ini," tuturnya.

Mensesneg mengungkapkan serangkaian kegiatan Presiden tersebut direncanakan akan terlaksana pada sore nanti. "Rencana kurang lebih pukul 15.00 atau 16.00," ucapnya.

(Arief Setyadi )

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