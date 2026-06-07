Prabowo: Bikin Rakyat Hidup Layak Adalah Usaha yang Sangat Besar

BALI - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, membuat rakyat hidup baik dan layak membutuhkan usaha yang sangat besar. Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali.

Salah satunya dengan program Sekolah Rakyat yang dibuat untuk membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi dalam menempuh pendidikan.

"Jadi pembangunan kita sebagai bangsa, tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik," kata Prabowo, Minggu (7/6/2026).

"Karena itu, usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang," sambung dia.

Prabowo menyebutkan semua bidang pada dasarnya membutuhkan pendidikan. Sehingga, pendidikan dinilai sebagai kunci untuk membuat rakyat sejahtera.

"Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan pelatihan. Ini usaha besar, dan ini membutuhkan uang," ujarnya.

Karena itu, pemerintah dan para pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga.