Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Temui Mahasiswa, Gibran Disebut Akan Teruskan Aspirasi ke Prabowo

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |21:40 WIB
Usai Temui Mahasiswa, Gibran Disebut Akan Teruskan Aspirasi ke Prabowo
Mahasiswa bertemu Wapres Gibran di Istana (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut akan menyampaikan berbagai tuntutan mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menerima audiensi perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK), Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Sebelum audiensi berlangsung, puluhan mahasiswa dari ketiga perguruan tinggi tersebut menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam aksi itu, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Koordinator Aksi UBK, Muhammad Abdimaludin, mengatakan Gibran menerima dan mencatat berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, Wakil Presiden juga berkomitmen meneruskan hasil pertemuan tersebut kepada Presiden Prabowo.

"Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto, dia akan sounding lagi," kata Abdimaludin usai pertemuan.

Ia menilai audiensi tersebut menjadi ruang dialog yang memungkinkan mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari isu di daerah hingga persoalan nasional secara langsung kepada Wakil Presiden.

"Tentunya hasil dari pertemuan sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil. Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung bapak Wapres," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224727//mahasiswa_temui_wapres_gibran-JMdQ_large.jpg
Usai Temui Gibran, Mahasiswa Beri Tenggat 5 Hari untuk Realisasi Tuntutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/338/3224709//demo-T2pA_large.jpg
Mahasiswa BEM SI Bubarkan Diri di DPR RI Usai Gelar Aksi Unjuk Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/338/3224700//demo-XrRM_large.jpg
Mahasiswa Bertemu Gibran di Istana Wapres Usai Demo Jalan Kaki dari Jalan Medan Merdeka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/338/3224691//demo-1cTk_large.jpg
BEM SI Jakarta Kepung Gedung DPR RI, Desak Harga BBM Diturunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/338/3224686//polri-jFm0_large.jpg
Panas! Mahasiswa Dicegat Polisi saat Hampir Sampai Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224670//arus_lalu_lintas_jalan_gatot_subroto_tersendat-ruSa_large.JPG
Ada Demo Mahasiswa di DPR, Arus Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Tersendat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement