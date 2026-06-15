Usai Temui Mahasiswa, Gibran Disebut Akan Teruskan Aspirasi ke Prabowo

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut akan menyampaikan berbagai tuntutan mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menerima audiensi perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK), Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Sebelum audiensi berlangsung, puluhan mahasiswa dari ketiga perguruan tinggi tersebut menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam aksi itu, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Koordinator Aksi UBK, Muhammad Abdimaludin, mengatakan Gibran menerima dan mencatat berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, Wakil Presiden juga berkomitmen meneruskan hasil pertemuan tersebut kepada Presiden Prabowo.

"Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto, dia akan sounding lagi," kata Abdimaludin usai pertemuan.

Ia menilai audiensi tersebut menjadi ruang dialog yang memungkinkan mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari isu di daerah hingga persoalan nasional secara langsung kepada Wakil Presiden.

"Tentunya hasil dari pertemuan sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuahkan hasil. Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah mereka dari daerah, baik dari keluh kesah skala nasional, mereka menyampaikan secara konstitusional ke depan langsung bapak Wapres," ujarnya.