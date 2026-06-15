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Mahasiswa Bertemu Gibran di Istana Wapres Usai Demo Jalan Kaki dari Jalan Medan Merdeka

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |17:50 WIB
Mahasiswa Bertemu Gibran di Istana Wapres Usai Demo Jalan Kaki dari Jalan Medan Merdeka
Mahasiswa Bertemu Gibran di Istana Wapres/Okezone
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JAKARTA - Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa diterima untuk menemui Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026). Sebelumnya mereka menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Rombongan mahasiswa berjalan kaki dari lokasi aksi menuju Istana Wakil Presiden yang berjarak tidak jauh dari titik demonstrasi. Mereka datang mengenakan almamater kampus masing-masing dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian selama perjalanan.

Pantauan Okezone, setibanya di gerbang utama Istana Wakil Presiden pada pukul 17.18 WIB, para mahasiswa terlebih dahulu menjalani pemeriksaan keamanan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Setelah proses pemeriksaan selesai, rombongan kemudian memasuki kompleks istana untuk mengikuti pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut.

Sebelumnya, massa aksi menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersedia menerima perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

"Dari hasil perjuangan kita berkoar-koar kita membuahkan hasil bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima niat baik kami," ujar salah satu mahasiswa Universitas Bung Karno saat aksi berlangsung.

Ia mengatakan sebanyak 15 mahasiswa ditunjuk sebagai perwakilan untuk bertemu dengan Gibran dan menyampaikan tuntutan yang dibawa dalam demonstrasi.

 

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