Megawati Sindir Aksi TNI-Polri saat Amankan Demo Mahasiswa

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri menyinggung ihwal demokrasi yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Dia menyoroti aksi aparat saat mengamankan penyampaian pendapat oleh mahasiswa yang dilakukan oleh BEM UI beberapa hari lalu.

Megawati menyentil pengerahan personel TNI-Polri yang dinilai berlebihan untuk mengawal secara ketat aksi yang dilakukan oleh mahasiswa.

"Kemarin saya lihat BEM UI itu demo. Wah, kok saya tuh mikir 'ini sopo toh yo?' Ya apa boleh buat, polisinya toh, lalu Angkatan Daratnya," kata Megawati usai meresmikan renovasi Istana Gebang dan Patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur (15/6/2026).

Presiden kelima RI itu mengaku tak habis pikir ihwal ketatnya pengawalan aparat tersebut. Padahal, kata dia, apa yang perlu ditakuti dari penyampaian pendapat mahasiswa yang juga merupakan warga negara Indonesia.

"Terus saya tuh mikirnya begini, mahasiswa itu masuk tidak sebagai warga negara Indonesia?" ucapnya.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh elemen masyarakat untuk meneladani keberanian dari mahasiswa dalam menyuarakan pendapatnya, tanpa harus mengkhawatirkan rasa takut di negara Demokrasi ini.