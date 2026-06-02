Makna Gandengan Tangan Prabowo dan Megawati saat Hari Lahir Pancasila

JAKARTA -Momen Presiden Prabowo Subianto yang terlihat mesra bergandengan tangan dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat peringatan Hari Lahir Pancasila mendapat apresiasi di tengah masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari mengatakan, kedekatan Prabowo dan Megawati adalah manifestasi dari tema peringatan Hari Lahir Pancasila.

"Merupakan manifestasi dari tema Harlah Pancasila 2026: Pancasila pemersatu bangsa dan pondasi perdamaian dunia," kata Qodari kepada awak media, Selasa (2/6/2026).

Qodari juga menyinggung hubungan panjang yang telah terjalin antara Prabowo dan Megawati. "Selain itu, Presiden Prabowo dan Bu Mega memiliki sejarah hubungan yang panjang," katanya,

Menurutnya, hubungan keduanya telah melalui berbagai dinamika politik, namun tetap mengedepankan persatuan bangsa. "Ada kalanya bersama dan berkompetisi namun tetap satu dalam menjaga Pancasila serta persatuan dan kesatuan bangsa," kata Qodari.

Qodari pun membantah spekulasi masyarakat mengenai kemungkinan adanya agenda politik di balik keakraban Prabowo dan Megawati. "Sepengetahuan saya tidak ada. Masing-masing sedang menjalankan tugas dan peran," jawabnya.

Ia menegaskan, Presiden Prabowo saat ini fokus menjalankan roda pemerintahan, sementara Megawati dan PDIP memilih berada di luar pemerintahan.