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Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Singgung Tragedi 27 Juli 1996: Saya Tak Pernah Melupakan!

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |16:27 WIB
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Singgung Tragedi 27 Juli 1996: Saya Tak Pernah Melupakan!
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, meresmikan Monumen Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Peresmian monumen tersebut menjadi puncak peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli atau penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996. Dengan nada tegas, Megawati menyatakan dirinya tidak pernah melupakan peristiwa berdarah tersebut.

"Yang namanya tanggal 27 Juli tahun 1996, saya tidak pernah dapat melupakan," tegas Megawati dalam sambutannya.

Presiden ke-5 RI itu mengaku tidak bisa membayangkan perjuangan rakyat Indonesia kala itu, yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Menurutnya, peristiwa serupa tidak boleh kembali terulang.

"Camkan kata-kata saya ini! Jangan terjadi lagi hal-hal yang terjadi seperti waktu 30 tahun itu! Hati saya miris, mengapa pada waktu itu hanya kekuasaan yang dipikirkan? Mana kalian menyayangi rakyatmu?," ujarnya.

 

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