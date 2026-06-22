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Megawati Silaturahmi dengan Tokoh Bangsa, Ada Istri Gus Dur hingga Romo Magnis

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |19:15 WIB
Megawati Silaturahmi dengan Tokoh Bangsa, Ada Istri Gus Dur hingga Romo Magnis
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan silaturahmi dari sejumlah tokoh nasional (Foto: Felldy Utama/Okezone)
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JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan silaturahmi dari sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Pertemuan bertajuk "Silaturahmi Kebangsaan" tersebut digelar di Kantor Megawati Institute, Jalan Diponegoro Nomor 56, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Dalam pertemuan ini, Megawati didampingi Kepala Megawati Institute Hilmar Farid, Dewan Pembina Megawati Institute Darmadi Durianto, serta Bendahara Megawati Institute Selly Andriany Gantina.

Selain itu, politisi senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, juga terlihat hadir mendampingi. Sementara tokoh-tokoh GNB yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta putri Gus Dur, Inayah Wahid.

Kemudian, Ignatius Kardinal Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, serta budayawan Romo Franz Magnis Suseno SJ. Selain itu, hadir pula akademisi Karlina R. Supelli, mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, dan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Lalu, mantan Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara, Andi Widjajanto dari Lab45, akademisi Francisia Seda, serta pendiri dan penasihat Nalar Institute, Yanuar Nugroho.

Pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini dimulai pukul 13.00 WIB. Megawati yang tampak mengenakan batik bermotif berwarna merah muda terlihat membuka pemaparannya.

Pertemuan kebangsaan ini mendiskusikan berbagai persoalan fundamental bangsa, pentingnya menjaga persatuan, serta mengawal moral dan hati nurani dalam kehidupan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

(Arief Setyadi )

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