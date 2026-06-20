Megawati hingga Pramono Hadiri Bung Karno Festival di Taman Proklamasi

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadiri Bung Karno Festival di Taman Proklamasi (Foto: Danandaya/Okezone)

JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menghadiri acara Bung Karno Festival 2026 di Taman Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Sabtu (20/6/2026). Tak sendirian, Megawati ditemani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara tersebut.

Dari pantauan Okezone, hadir juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta. Seturunnya dari mobil, Megawati dan Rano terlihat berjalan bersama menuju panggung acara.

Keduanya terlihat mengenakan rompi berwarna hitam bertuliskan 'Bung Karno Festival 2026'. Rompi tersebut juga dikenakan Pramono ketika hadir dalam acara tersebut.

Setibanya di panggung, Megawati kemudian duduk diapit oleh Pramono dan Rano di hadapan masyarakat yang memadati area tersebut. Kehadiran ketiga tokoh tersebut menandai dimulainya rangkaian kegiatan tersebut.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza yang diikuti seluruh peserta dengan khidmat. Setelah itu, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penampilan tari-tarian tradisional.

Adapun kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno yang digelar untuk mengenang jasa dan perjuangan sang proklamator, Soekarno.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.