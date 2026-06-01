Megawati-Prabowo 'Mesra' di Hari Lahir Pancasila, Ini Kata PDIP

JAKARTA - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kembali bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan terbuka antara keduanya terjadi pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta. Upacara ini dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di mana Megawati merupakan Dewan Pengarah BPIP.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan meskipun pertemuan itu berlangsung di acara kenegaraan, hal ini menjadi momentum yang baik bagi para pemimpin bangsa.

"Tentu ini juga menjadi momentum yang baik bagi para pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan untuk bertemu seperti antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila yang digelar PDIP di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Hasto mengatakan Megawati merupakan presiden di Indonesia yang mempunyai banyak pengalaman dalam pemerintahan. Di sisi lain, Megawati juga memiliki kedekatan secara personal dengan Presiden Prabowo.

"Sehingga pertemuan itu kita harapkan akan membahas hal-hal yang strategis tentang berbagai arah bangsa dan negara ke depan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.