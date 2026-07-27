Megawati Beberkan Filosofi Monumen Kudatuli: Kesabaran Revolusioner Lahir dari Keberanian!

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap makna di balik Monumen Kudatuli yang baru diresmikannya di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Menurut Megawati, monumen tersebut menggambarkan kesabaran revolusioner yang lahir dari keyakinan, keteguhan, dan keberanian.

"Monumen ini menggambarkan kesabaran revolusioner yang lahir dari keyakinan, keteguhan, dan keberanian," kata Megawati saat meresmikan Monumen Kudatuli.

Presiden ke-5 RI itu menjelaskan, kesabaran revolusioner bukan berarti berdiam diri ketika menghadapi rintangan.

"Apa arti kesabaran revolusioner? Adalah kalau kita terbentur oleh penghalang, maka kita tidak jangan berdiam diri. Kita pergilah perlahan-lahan untuk menghindarinya," ujarnya.