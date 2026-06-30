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Dokter Icha Bunuh Diri Usai Diduga Diintimidasi, PDIP Nonaktifkan Anggota DPRD Veronika Lake

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |17:24 WIB
Dokter Icha Bunuh Diri Usai Diduga Diintimidasi, PDIP Nonaktifkan Anggota DPRD Veronika Lake
Dokter Icha/ist
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JAKARTA  - PDI Perjuangan menonaktifkan Anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Veronika Lake, usai namanya terseret dalam kasus meninggalnya dokter muda, dr Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha. Keputusan ini diambil setelah partai memanggil Veronika Lake.

"Hari ini anggota DPRD yang PDI Perjuangan itu sudah dipanggil oleh Badan Kehormatan partai di TTU, Timor Tengah Utara," kata Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, Selasa (30/6/2026).

Hugo menyampaikan bahwa Badan Kehormatan meminta penjelasan atau klarifikasi atas peristiwa meninggalnya dokter Icha, termasuk sampai nama nya ikut terseret dalam dugaan intimidasi.

"Dia sudah menjelaskan. Kemudian DPC menonaktifkan dia selama proses hukum di polisi," ujarnya.

Kasus ini bermula saat Dokter Icha diduga mendapat intimidasi ketika bertugas di IGD RS Leona Kefamenanu.

Pihak keluarga melalui sang paman Victor Manbait, menyebut Dokter Icha mengalami trauma berat setelah dibentak dan ditunjuk-tunjuk oleh oknum anggota DPRD TTU.

 

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