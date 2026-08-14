Respons Puan soal Pertemuan Sekjen Koalisi Pemerintah: Saya Akan Tanya Isi Pembicaraannya

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani buka suara terkait pertemuan sekjen partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto yang berlangsung pada Kamis 13 Agustus 2026 lalu. Puan mengaku belum mengetahui secara pasti hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Terlebih, tidak ada kader PDIP yang hadir dalam pertemuan itu.

"Ya belum tahu ada apa isinya, karena kan nggak ada yang ada di situ," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Meski demikian, Ketua DPR RI itu meyakini pertemuan tersebut membahas hal penting terkait masa depan Indonesia. Menurutnya, pembicaraan kemungkinan berkaitan dengan langkah strategis setelah Indonesia memasuki usia 81 tahun.

"Ya pasti, harusnya itu pertemuan untuk membicarakan bagaimana ke depannya setelah 81 tahun ini," ujarnya.

Puan juga menyatakan akan mencari tahu lebih lanjut mengenai hasil pembicaraan para sekjen partai politik tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengetahui arah kebijakan maupun kesepakatan yang berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional.

"Dan mungkin nanti saya akan tanya apa isi pembicaraannya," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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