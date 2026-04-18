PDIP Soroti Fenomena Kritik Dibalas Laporan ke Polisi

JAKARTA- PDI Perjuangan menyoroti banyaknya kritik yang justru dibalas dengan laporan ke polisi, yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pasalnya, tidak boleh ada penindasan dalam bentuk apapun di Indonesia.

Demikian disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam sambutan pembukaan acara peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika 1955 di Sekolah Partai PDIP di Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/4/2026).

"Sebagai mercusuar keadilan dan kemanusiaan dengan narasi pembebasan yang sangat kental, maka di Republik ini seharusnya tidak boleh ada penindasan atas cara apapun," kata Hasto.

Salah satu yang harus dipastikan, kata dia, terkait dengan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Hasto lantas menyinggung banyaknya kritik yang berujung kepada pelaporan balik ke polisi.

"Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal republik ini dibangun dengan suatu dialektika," ujarnya.

Hasto menegaskan kritik-kritik yang disampaikan bukan berarti tidak ingin pemerintah berhasil. Melainkan sebagai bentuk kepedulian agar pembangunan berjalan dengan baik.

"Kalau kita kritik pemerintah, bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada Republik ini," jelasnya.