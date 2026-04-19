Bupati Malang Lantik Anaknya Jadi Kadis, PDIP: Kurang Elok!

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto buka suara ihwal langkah Bupati Malang M. Sanusi yang melantik putra kandungnya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Diketahui, Sanusi sendiri merupakan kader PDIP. Meski begitu, Hasto telah meminta agar keputusan kadernya itu tetap dikritisi.

"Ya, kami telah mendapat informasi seperti itu. Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Ya, karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa ya, mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Hasto mengatakan pendidikan politik memang dimulai dari keluarga. Namun, dia menekankan jangan sampai ada praktik yang tidak adil. "Tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan," ujarnya.

Hasto juga menyampaikan secara tegas bahwa langkah Bupati Sanusi tidak elok. "Kalau orang Jawa itu bilang ‘kurang elok’, ya. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas, ya," pungkasnya.