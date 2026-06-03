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KPK Tangkap Belasan Orang di Jakbar, Kepala Kantor Imigrasi Ikut Diamankan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |13:01 WIB
KPK Tangkap Belasan Orang di Jakbar, Kepala Kantor Imigrasi Ikut Diamankan
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap belasan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Barat (Jakbar). Salah satu pihak yang tertangkap ialah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus non TPI Jakbar, Ronald Arman Abdullah. 

"Salah satunya itu," jawab Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat ditanya terkait salah satu yang ditangkap Kepala Imigrasi Jakbar, Rabu (3/6/2026). 

Budi melanjutkan, mereka yang tertangkap terdapat dari pihak swasta. Namun identitasnya belum diungkap. Ia mengungkapkan, operasi senyap ini terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia. 

"Nanti kita lihat konstruksi perkaranya. Apakah itu masuk suap, atau nanti pemerasan, atau lainnya nanti kita akan sampaikan detailnya," ujarnya. 

 

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Topik Artikel :
Imigrasi Jakbar OTT KPK KPK
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