PDIP Sebut Keanggotaan Indonesia di BoP Sudah Tak Relevan Lagi (Felldy Utama)

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menilai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sudah tidak relevan lagi.

Hal ini diungkapkan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat disinggung soal keanggotaan Indonesia di BoP, usai perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

"Terkait keanggotaan Indonesia di dalam Board of Peace, setelah ditandatangani ternyata kemudian muncul aksi sepihak dari Amerika Serikat dan Israel, sehingga tentu hal tersebut menjadi tidak relevan lagi," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Pandangan tersebut, kata dia, sejalan dengan apa yang ditekankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjadi pembicara kunci di acara Seminar Nasional bertajuk ‘Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini’ dalam rangka peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika, Sabtu (18/4/2026).

Megawati menekankan tentang hal-hal yang sangat fundamental tentang politik luar negeri bebas aktif.

"Politik ini tidak netral, politik ini berpihak. Berpihak kepada keadilan, kepada kemanusiaan, pada kesetaraan. Itulah yang diingatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

