Megawati: Kader PDIP Bangun Bonding dengan Generasi Muda

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, meminta seluruh kader partainya untuk fokus merangkul generasi muda. Hal ini ditekankan Megawati saat melantik pengurus DPP Taruna Merah Putih (TMP) masa bakti 2025-2030.

Pelantikan organisasi sayap partai ini digelar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 11 Agustus 2026. Tak hanya Megawati, pelantikan ini juga dihadiri Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Setelah pelantikan ini, TMP harus langsung bekerja membangun bonding dengan generasi muda. Jadilah ruang terbuka bagi generasi muda Indonesia untuk melakukan pendidikan politik, membangun semangat juang, dan kerja-kerja nyata di tengah rakyat,” kata Megawati.

Sementara itu, Ketua Umum DPP TMP yang baru saja dilantik, Diah Pikatan O. P. Haprani, mengatakan kehadiran pengurus baru TMP menjadi momentum strategis di tengah komposisi demografi pemilih Indonesia yang makin didominasi anak muda. Berdasarkan data KPU RI per Juli 2026, pemilih muda dari kalangan Milenial dan Gen Z diperkirakan mencapai sekitar 56 persen dari total pemilih pada Pemilu 2029.

“Anak muda sekarang sudah jadi wajahnya Indonesia. Di 2029 nanti, lebih dari separuh pemilih itu anak muda. Karena itu, semangat kerja kita ke depan cuma satu: Politik Menjadi Asik. Kita mau bikin anak muda nyaman kenalan sama politik, sama PDI Perjuangan, tanpa merasa terbebani,” ujar perempuan yang akrab disapa Pinka.

Ia menjelaskan dari pengalamannya sebagai Bendahara Umum DPP TMP masa bakti sebelumnya, terlihat bahwa masih banyak generasi muda memandang dunia politik sebagai sesuatu yang kotor dan menakutkan. Persepsi itu yang ingin diubah melalui gerakan "Politik Menjadi Asik".

“Masih banyak anak muda mikir politik itu kotor dan nyeremin. Nah, ini yang mau kita ubah bareng-bareng,” ujar anggota Komisi XI DPR RI itu.