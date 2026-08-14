Prabowo Terima Kasih ke PDIP: Ini Bukan Prabowonomic, Ini Marhaen!

Prabowo Terima Kasih ke PDIP: Ini Bukan Prabowonomic, Ini Marhaen!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyampaikan terima kasih kepada PDI Perjuangan (PDIP) dalam pidatonya saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di tengah posisi PDIP yang dinilai mengambil sikap berseberangan dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. “Saya terima kasih dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian berkelakar mengenai konsep ekonomi pemerintahannya yang selama ini kerap disebut sebagai Prabowonomics.

Menurutnya, pemikiran ekonomi tersebut sejatinya memiliki keterkaitan dengan marhaenisme, pemikiran Presiden ke-1 RI Soekarno atau Bung Karno.

Oleh karena itu, Prabowo menyebut PDIP sulit untuk tidak mendukung kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah karena partai tersebut lekat dengan pemikiran Bung Karno.

“Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini Marhaen ini. PDIP susah tidak mendukung ini lho,” ujarnya.

Ucapan terima kasih Prabowo kepada PDIP bukan kali pertama disampaikan. Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, Prabowo juga sempat mengapresiasi sikap politik partai tersebut.