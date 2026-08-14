Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Terima Kasih ke PDIP: Ini Bukan Prabowonomic, Ini Marhaen!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |18:02 WIB
Prabowo Terima Kasih ke PDIP: Ini Bukan Prabowonomic, Ini Marhaen!
Prabowo Terima Kasih ke PDIP: Ini Bukan Prabowonomic, Ini Marhaen!
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyampaikan terima kasih kepada PDI Perjuangan (PDIP) dalam pidatonya saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di tengah posisi PDIP yang dinilai mengambil sikap berseberangan dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. “Saya terima kasih dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian berkelakar mengenai konsep ekonomi pemerintahannya yang selama ini kerap disebut sebagai Prabowonomics.

Menurutnya, pemikiran ekonomi tersebut sejatinya memiliki keterkaitan dengan marhaenisme, pemikiran Presiden ke-1 RI Soekarno atau Bung Karno.

Oleh karena itu, Prabowo menyebut PDIP sulit untuk tidak mendukung kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah karena partai tersebut lekat dengan pemikiran Bung Karno.

“Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini Marhaen ini. PDIP susah tidak mendukung ini lho,” ujarnya.

Ucapan terima kasih Prabowo kepada PDIP bukan kali pertama disampaikan. Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, Prabowo juga sempat mengapresiasi sikap politik partai tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236552//presiden_prabowo_subianto-Ivql_large.jpg
Pidato Prabowo di Sidang Tahunan Singgung Kewarganegaraan Ganda, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/320/3236501//ekonomi_di_indonesia-B7LS_large.jpg
Prabowo Patok PDB 6 Persen Dinilai Terlalu Optimistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/320/3236454//prabowo-swv3_large.jpg
Ekonomi Berdaulat Jadi Arah Prabowo, Investasi Rp1.931 Triliun Harus Berdampak bagi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236452//petani-sKIP_large.jpg
Prabowo Undang Petani hingga Buruh Pabrik Ikuti Upacara HUT Ke-81 RI di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/16/337/3236446//prabowo-p2I8_large.jpeg
Prabowo Kirim 50 Ribu Paket Sembako untuk Korban Gempa NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236440//megawati-KsMH_large.jpg
Megawati Tak Hadiri Upacara HUT Ke-81 RI di Istana, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement