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Ada Demo Mahasiswa di DPR, Arus Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Tersendat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |15:23 WIB
Ada Demo Mahasiswa di DPR, Arus Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Tersendat
Arus Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Tersendat (foto: Okezone)
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JAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026). Aksi tersebut berdampak pada arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang terpantau tersendat.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gedung DPR RI, terlihat padat. Kondisi tersebut diperparah oleh hujan yang mengguyur kawasan tersebut sehingga menghambat laju kendaraan.

Arus kendaraan dari arah Semanggi dan Pancoran menuju Slipi terpantau padat merayap. Sementara itu, arus lalu lintas dari arah Slipi menuju Semanggi masih terpantau ramai lancar.

Kepadatan lalu lintas juga dipicu oleh upaya massa aksi yang mencoba melakukan penutupan jalan. Kondisi itu sempat memicu aksi saling dorong antara peserta demonstrasi dan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.

Akibatnya, arus kendaraan di sekitar lokasi sempat mengalami gangguan.

 

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