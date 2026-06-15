Hendak Demo di Patung Kuda, Ratusan Mahasiswa Diadang Polisi di Semanggi

JAKARTA - Ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas yang hendak menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, diadang aparat kepolisian di kawasan Semanggi, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB, jajaran kepolisian telah membentuk barikade untuk menghentikan rombongan mahasiswa yang melakukan konvoi menuju Patung Kuda, Monas.

Sementara itu, para mahasiswa berupaya bernegosiasi dengan aparat kepolisian agar diizinkan melanjutkan perjalanan menuju lokasi aksi. Namun, polisi tetap tidak mengizinkan mereka melintas.

"Kami sudah memberitahukan bahwa kami akan aksi. Tujuan kami demo di Patung Kuda, bukan di sini," ujar salah seorang mahasiswa saat bernegosiasi dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung.