Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demo di DPR RI Selesai, Massa Bubarkan Diri Secara Tertib

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |13:37 WIB
Demo di DPR RI Selesai, Massa Bubarkan Diri Secara Tertib
Demo di DPR bubar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan massa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026). Namun, massa telah membubarkan diri dan arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau ramai lancar.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, puluhan massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB secara tertib. Sebelum membubarkan diri, mereka sempat berkumpul di depan Gedung DPR RI, kemudian meninggalkan lokasi menggunakan bus.

Sebelumnya, massa aksi menyampaikan aspirasinya dari atas mobil komando. Mereka menuntut adanya pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena menilai pimpinan lembaga tersebut memiliki sejumlah kontroversi hukum.

Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan Gedung DPR RI, terpantau ramai lancar. Kondisi tersebut terlihat baik dari arah Semanggi maupun Pancoran menuju Slipi, serta dari arah sebaliknya.

Kondisi serupa juga terlihat di Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Asia Afrika maupun arah sebaliknya. Sementara di Jalan Gelora, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar menuju Jalan Asia Afrika.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Demo di DPR Demo Demo DPR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224621//koalisi_mbg_demo-7bjr_large.jpg
Koalisi Masyarakat Peduli MBG Gelar Aksi di Depan Gedung DPR, Ajukan 5 Tuntutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/338/3224381//kasus_bawa_molotov-PSN3_large.jpg
Pembawa Molotov di Demo Mahasiswa Ngaku Terhasut Ajakan di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/338/3224367//pria_bawa_bom_molotov-bJHv_large.jpg
Polisi Sita 3 Bom Molotov dari Pria yang Diamankan di Depan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/338/3224361//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-f97C_large.jpg
Polisi Tetapkan Pembawa Molotov di Demo Mahasiswa sebagai Tersangka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224210//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-Z2S4_large.jpg
Polisi Tegaskan Bundaran HI Tak Boleh Jadi Lokasi Demo, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224206//demo_mahasiswa-ZFdx_large.jpg
Polda Metro Tegaskan Tak Ada Surat Pemberitahuan Demo dari BEM UI!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement