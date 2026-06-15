Demo di DPR RI Selesai, Massa Bubarkan Diri Secara Tertib

JAKARTA - Puluhan massa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026). Namun, massa telah membubarkan diri dan arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau ramai lancar.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, puluhan massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB secara tertib. Sebelum membubarkan diri, mereka sempat berkumpul di depan Gedung DPR RI, kemudian meninggalkan lokasi menggunakan bus.

Sebelumnya, massa aksi menyampaikan aspirasinya dari atas mobil komando. Mereka menuntut adanya pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena menilai pimpinan lembaga tersebut memiliki sejumlah kontroversi hukum.

Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan Gedung DPR RI, terpantau ramai lancar. Kondisi tersebut terlihat baik dari arah Semanggi maupun Pancoran menuju Slipi, serta dari arah sebaliknya.

Kondisi serupa juga terlihat di Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Asia Afrika maupun arah sebaliknya. Sementara di Jalan Gelora, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar menuju Jalan Asia Afrika.

(Awaludin)

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