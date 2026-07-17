Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Demo Mahasiswa, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakpus Ditutup

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |15:11 WIB
Ada Demo Mahasiswa, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakpus Ditutup
Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat Ditutup imbas demo mahasiswa (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan mahasiswa dari BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/7/2026) menjelang sore. Petugas kepolisian pun melakukan penutupan jalan di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan, puluhan mahasiswa berdatangan ke kawasan Patung Kuda sekitar pukul 14.45 WIB. Mereka datang dengan satu mobil komando sambil membawa sejumlah spanduk.

Puluhan mahasiswa mengikuti di belakang mobil komando menggunakan sepeda motor secara berboncengan. Baik mahasiswa maupun mahasiswi tampak memenuhi kawasan sekitar Patung Kuda.

Petugas kepolisian mengarahkan mereka melakukan aksinya di Jalan Medan Merdeka Selatan, bukan tepat di area Patung Kuda. Sebab, kawasan tersebut merupakan jalur utama arus lalu lintas di pusat Kota Jakarta.

Petugas kepolisian yang sejak siang tadi membuat barier tembok kemudian menutup Jalan Medan Merdeka Selatan secara penuh di sisi Pintu Monas Silang Merdeka Barat Daya. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah kawasan Patung Kuda tidak bisa melintas menuju Jalan Medan Merdeka Selatan arah Stasiun Gambir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/337/3221930/korlantas-4fsu_large.jpg
Kakorlantas: Skema One Way di Puncak Berdasarkan Data Traffic Counting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/338/3210726/tol_japek-wJAn_large.jpg
Lalin Melandai, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Disetop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208284/gadog_puncak-SeZq_large.jpg
Jalur Puncak One Way Arah Jakarta, Simpang Gadog Ditutup Sementara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/338/3195901/puncak-blEo_large.jpg
Lalin Padat, Jalur Menuju Puncak Bogor One Way
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194750/megapolitan-YepA_large.jpg
Jalan Haji Nawi Jakarta Selatan Diberlakukan Satu Arah, Catat Rekayasa Lalu Lintasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187180/lalu_lintas-0R5s_large.jpg
Ada Reuni Aksi 212, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement