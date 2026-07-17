Ada Demo Mahasiswa, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakpus Ditutup

Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat Ditutup imbas demo mahasiswa (Foto: Ari Sandita/Okezone)

JAKARTA - Puluhan mahasiswa dari BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/7/2026) menjelang sore. Petugas kepolisian pun melakukan penutupan jalan di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan, puluhan mahasiswa berdatangan ke kawasan Patung Kuda sekitar pukul 14.45 WIB. Mereka datang dengan satu mobil komando sambil membawa sejumlah spanduk.

Puluhan mahasiswa mengikuti di belakang mobil komando menggunakan sepeda motor secara berboncengan. Baik mahasiswa maupun mahasiswi tampak memenuhi kawasan sekitar Patung Kuda.

Petugas kepolisian mengarahkan mereka melakukan aksinya di Jalan Medan Merdeka Selatan, bukan tepat di area Patung Kuda. Sebab, kawasan tersebut merupakan jalur utama arus lalu lintas di pusat Kota Jakarta.

Petugas kepolisian yang sejak siang tadi membuat barier tembok kemudian menutup Jalan Medan Merdeka Selatan secara penuh di sisi Pintu Monas Silang Merdeka Barat Daya. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah kawasan Patung Kuda tidak bisa melintas menuju Jalan Medan Merdeka Selatan arah Stasiun Gambir.