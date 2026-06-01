Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kakorlantas: Skema One Way di Puncak Berdasarkan Data Traffic Counting

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |19:42 WIB
Kakorlantas: Skema One Way di Puncak Berdasarkan Data Traffic Counting
Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut penerapan rekayasa lalu lintas di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat dilakukan berbasis data. Rekayasa lalin tersebut dibuat berdasarkan data volume kendaraan atau Traffic Counting yang dipantau secara berkala oleh petugas.

"Kita sudah ada Traffic Counting, jadi Kasatlantas tadi menjelaskan ketika sekian ribu pergerakan kendaraan, per jam kita harus lakukan langkah-langkah pengalihan dan bahkan nanti Contraflow termasuk One Way," ujar Agus, Senin (1/6/2026). 

Menurutnya, petugas di Tol Jagorawi arah Gadog juga terus memantau perkembangan volume kendaraan sebagai dasar pengambilan keputusan di lapangan.

"Khususnya di Tol Jagorawi arah Gadog. Anggota lantas standby untuk melihat data Traffic Counting. Jadi kita terapkan Data-Driven Management, dari Traffic Counting bisa kita lakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas," jelas Kakorlantas Polri.

Saat ini arus kendaraan menuju Jakarta masih terpantau padat, namun situasinya tetap terkendali. "Yang mengarah ke Jakarta sore ini cukup padat, tapi masih terkelola dengan baik. Kami masih melakukan patroli dan hari ini kita di Gadog sudah mulai agak landai," ujarnya

Ia juga mengungkapkan, angka tertinggi arus kendaraan selama periode Sabtu hingga Senin di wilayah Puncak mencapai sekitar 40.000 kendaraan dalam 24 jam.

"Dari hari Sabtu Minggu hingga hari ini Senin, puncak tertinggi adalah 40.000 selama 24 jam. Ini cukup tinggi, namun demikian masih bisa kita kelola dengan baik karena anggota hadir di lapangan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/338/3210726/tol_japek-wJAn_large.jpg
Lalin Melandai, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Disetop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208284/gadog_puncak-SeZq_large.jpg
Jalur Puncak One Way Arah Jakarta, Simpang Gadog Ditutup Sementara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/338/3195901/puncak-blEo_large.jpg
Lalin Padat, Jalur Menuju Puncak Bogor One Way
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194750/megapolitan-YepA_large.jpg
Jalan Haji Nawi Jakarta Selatan Diberlakukan Satu Arah, Catat Rekayasa Lalu Lintasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187180/lalu_lintas-0R5s_large.jpg
Ada Reuni Aksi 212, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186516/rekayasa_lalu_lintas-yzGH_large.jpg
Ada Pertandingan Persija Vs PSIM di GBK, Rekayasa Lalin Situasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement