Korlantas Polri Latih Sopir Taksi Hijau Green SM Tertib Lalu Lintas

JAKARTA - Polri memberikan pelatihan peningkatan kemampuan mengemudi untuk sopir taksi hijau atau Green SM di Indonesia Safety Driving Center (ISDC), Pusdik Lantas Serpong. Pelatihan ini untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan profesionalitas pengemudi.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan pelatihan tersebut sebagai wujud untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di jalan raya.

“Kerja sama peningkatan kemampuan pengemudi ini penting, karena apa pun persoalan di jalan itu harus selamat. Oleh sebab itu, Korlantas Polri dengan manajemen Green SM Indonesia melakukan pelatihan. Ini bagian daripada bagaimana meningkatkan profesionalitas pengemudi, karena aspek pengemudi ini penting,” kata Agus, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, pengemudi memiliki peran besar dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Karena itu, pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan berlalu lintas dan mendorong terciptanya target zero accident.

“Semoga dengan pelatihan ini para pengemudi akan tertib, patuh terhadap lalu lintas, dan betul-betul profesional dalam mengemudikan kendaraan. Tentunya bisa melayani masyarakat dengan baik. Semoga ini bisa menjadi percontohan,” ujarnya.

Selain itu, melalui program “Polantas Menyapa” Korlantas Polri juga menargetkan pelatihan bagi 7.000 pengemudi pada tahap awal sebagai upaya meningkatkan kemampuan berkendara.