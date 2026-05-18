HOME NEWS NASIONAL

Bahas Asosiasi Ojol Nusantara, Kakorlantas Ungkap Pentingnya Sinergisitas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |15:14 WIB
Bahas Asosiasi Ojol Nusantara, Kakorlantas Ungkap Pentingnya Sinergisitas
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho bertemu Asosiasi Ojol (foto: dok ist)
JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho menerima audiensi perwakilan pengemudi ojek online (ojol) asal Jambi di Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Agus menegaskan dirinya menjalankan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membangun wajah Polri yang lebih humanis, melayani, dan aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat.

Menurut Agus, pendekatan lalu lintas saat ini tidak lagi hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan edukasi keselamatan dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Saya sebagai Kakorlantas Polri tidak bangga melakukan penegakkan hukum. Tetapi kami bangga ketika dekat dengan masyarakat, merangkul masyarakat, dan masyarakat patuh demi keselamatan,” kata Agus.

Ia menjelaskan, program “Polantas Menyapa” menjadi salah satu upaya mempererat hubungan antara Polri dengan komunitas otomotif maupun pengemudi ojol di berbagai daerah.

Agus mengaku telah melakukan silaturahmi ke sejumlah wilayah seperti Medan, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan hingga Jambi untuk mendengar langsung aspirasi para pengemudi ojol.

 

