Momen Nadiem Peluk Ojol Usai Dituntut 18 Tahun Penjara: Tuhan Tidak Akan Diam

JAKARTA - Momen haru terjadi selepas mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek. Tak hanya oleh istri, Nadiem juga mendapat dukungan dari para pengemudi ojek online (ojol).

Ketika keluar dari ruang sidang, Nadiem terlihat menghampiri para pengemudi ojol yang selama proses persidangan selalu hadir memberikan dukungan. Nadiem tampak berjabat tangan dengan satu per satu pengemudi ojol hingga berpelukan erat.

Dengan raut wajah menahan air mata dan suara terisak, Nadiem menyampaikan rasa terima kasih kepada para pengemudi ojol yang selama ini setia mendukungnya. Dukungan itu disebut menjadi penyemangat di tengah masa-masa sulit yang ia hadapi.

"Saya nggak merasa sendirian, saya merasakan pasukan di belakang saya selalu. Terima kasih, terima kasih," kata Nadiem, Rabu (13/5/2026).

"Apapun yang terjadi Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya. Tetap di hati," ucap pengemudi ojol.