Ada Pertandingan Persija Vs PSIM di GBK, Rekayasa Lalin Situasional

JAKARTA - Polisi menyatakan rekayasa atau pengalihan lalu lintas bersifat situasional di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 antara Persija Jakarta dengan PSIM Yogyakarta pada Jumat (28/11/2025) sore ini.

1. Rekayasa Lalin

Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados menjelaskan, rekayasa lalu lintas akan diterapkan jika di kawasan GBK sudah terlalu padat.

“Pastinya penyekatan atau rekayasa lalin akan dilaksanakan apabila memang situasinya sudah cukup padat, tidak bisa dialirkan, maka yang mengarah ke GBK dari Semanggi sudah mulai kita lakukan pengalihan,” kata Robby kepada wartawan.

Karena itu, pihaknya mengimbau seluruh masyarakat untuk bisa mencari jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan. Sementara itu, untuk para penonton pertandingan diimbau untuk menggunakan transportasi umum.

“Tentunya ini akan berimbas kepadatan dan kemacetan di sekitaran Gelora Bung Karno. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memilih alternatif jalur lain sekiranya yang mengarah ke GBK untuk menggunakan alternatif jalur lain,” ujarnya.

2. Persija Vs PSIM

Sebelumnya, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan pandangannya mengenai persaingan ketat di puncak klasemen menjelang laga krusial kontra PSIM Yogyakarta. Souza menegaskan saat ini, fokus utama timnya bukanlah pada tim rival, melainkan pada keharusan memenangkan setiap pertandingan yang tersisa.

Laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 yang mempertemukan Persija Jakarta dengan PSIM Yogyakarta ini akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (28/11/2025) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini juga terasa spesial karena bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-97 Persija Jakarta.

Saat ini, Persija Jakarta, yang berjuluk Macan Kemayoran, menempati posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 26 poin. Mereka terpaut tujuh angka dari Borneo FC yang kukuh di puncak dengan 33 poin.