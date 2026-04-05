Lalin Melandai, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Disetop

JAKARTA - Polisi dan Jasa Marga menghentikan rekayasa lalu lintas contraflow dari KM 55 sampai KM 47 arah Jakarta pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek pukul 20.06 WIB.

Penghentian contraflow ini dilakukan seiring kondisi lalu lintas yang berangsur kembali normal setelah periode libur panjang Wafat Yesus Kristus dan Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah).

Hingga saat ini, kondisi lalu lintas di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek kembali normal dan terpantau ramai lancar di kedua arah.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyebut bahwa normalisasi ini merupakan hasil pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif di lapangan.

“JTT bersama Kepolisian terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi lalu lintas. Seiring volume kendaraan yang mulai terdistribusi dengan baik, contraflow dihentikan dan lalu lintas kembali beroperasi normal untuk memastikan kenyamanan pengguna jalan,” ujar Ria, Minggu (5/4/2026).

JTT tetap mengimbau pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara, menjaga jarak aman, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan. Pengguna jalan juga diharapkan memastikan kecukupan saldo uang elektronik dan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.