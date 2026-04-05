Lalin Melandai, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Disetop

Ilustrasi Tol Japek (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Polisi dan Jasa Marga menghentikan rekayasa lalu lintas contraflow dari KM 55 sampai KM 47 arah Jakarta pada Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek pukul 20.06 WIB.

Penghentian contraflow ini dilakukan seiring kondisi lalu lintas yang berangsur kembali normal setelah periode libur panjang Wafat Yesus Kristus dan Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah).

Hingga saat ini, kondisi lalu lintas di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek kembali normal dan terpantau ramai lancar di kedua arah.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyebut bahwa normalisasi ini merupakan hasil pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif di lapangan.

“JTT bersama Kepolisian terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi lalu lintas. Seiring volume kendaraan yang mulai terdistribusi dengan baik, contraflow dihentikan dan lalu lintas kembali beroperasi normal untuk memastikan kenyamanan pengguna jalan,” ujar Ria, Minggu (5/4/2026).

JTT tetap mengimbau pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara, menjaga jarak aman, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan. Pengguna jalan juga diharapkan memastikan kecukupan saldo uang elektronik dan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208284/gadog_puncak-SeZq_large.jpg
Jalur Puncak One Way Arah Jakarta, Simpang Gadog Ditutup Sementara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/338/3195901/puncak-blEo_large.jpg
Lalin Padat, Jalur Menuju Puncak Bogor One Way
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194750/megapolitan-YepA_large.jpg
Jalan Haji Nawi Jakarta Selatan Diberlakukan Satu Arah, Catat Rekayasa Lalu Lintasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187180/lalu_lintas-0R5s_large.jpg
Ada Reuni Aksi 212, Berikut Pengalihan Arus Lalu Lintas di Sekitar Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186516/rekayasa_lalu_lintas-yzGH_large.jpg
Ada Pertandingan Persija Vs PSIM di GBK, Rekayasa Lalin Situasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183468/lalu_lintas-E4cu_large.jpg
Raja Yordania Bertemu Presiden Prabowo, Polisi Imbau Warga Hindari Kawasan Ini
