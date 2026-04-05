HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Kibarkan Bendera di Samping Markas UNIFIL, Penjaga Perdamaian Indonesia Terancam Ditembaki

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |14:05 WIB
IDF mengibarkan bendera di samping markas UNIFIL di Lebanon. (Foto: X/@mhdksafa)
JAKARTA – Tentara pendudukan Israel atau IDF telah memasang bendera Israel di samping posisi pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan. Tindakan tentara zionis ini dapat memicu tembakan ke arah pasukan penjaga perdamaian, demikian peringatan dari pihak berwenang.

Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya baku tembak antara pasukan Israel dan Hizbullah yang berbasis di Lebanon di sepanjang perbatasan, yang semakin sering menyeret pasukan PBB ke garis tembak. Dalam beberapa hari terakhir, tiga anggota Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) asal Indonesia tewas dalam dua insiden terpisah dan seorang penjaga perdamaian lainnya terluka akibat peluru nyasar.

Pada konferensi pers PBB Kamis (2/4/2026), Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pasukan penjaga perdamaian telah menuntut agar bendera tersebut diturunkan setelah dikibarkan di dekat posisi di desa Kfar Kila. Ia menambahkan bahwa pasukan Israel telah memperluas serangan mereka ke barat Garis Biru yang ditetapkan PBB, dengan tank dan bentrokan dilaporkan terjadi di Sektor Barat.

Bendera tersebut “merusak persepsi tentang ketidakberpihakan UNIFIL dan berisiko menarik tembakan ke arah pasukan penjaga perdamaian di tengah bentrokan yang sedang berlangsung,” kata Dujarric kepada wartawan, mendesak semua pihak untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat semakin membahayakan misi tersebut.

 

3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Prabowo Kecam Keras Tindakan Keji Merusak Perdamaian!
Panglima TNI Pimpin Pemakaman Mayor Zulmi di TMP Cikutra Bandung, Isak Tangis Keluarga Pecah
Heroik! Prajurit Baret Merah Kopassus Selamatkan Pasukan UNIFIL di Lebanon
Jenazah Mayor Anumerta Zulmi Tiba di Bandara Husein Sastranegara
Khidmat dan Haru, Upacara Pelepasan 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon
Tangis Pecah di Bandara Soetta, Tiga Prajurit TNI Gugur Disambut Haru Keluarga
