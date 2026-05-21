HOME NEWS NASIONAL

GPCI Bakal Temui Kemlu, Dorong Pembebasan 9 WNI yang Ditangkap Tentara Israel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |08:23 WIB
Pengarah GPCI Irvan Nugraha (foto: Okezone)
JAKARTA - Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, pada Kamis (21/5/2026). Pertemuan tersebut untuk mendorong pembebasan WNI dalam misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina, yang ditangkap oleh pasukan Israel.

"Insya Allah, akan ada beberapa lagi upaya bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, terus juga kita akan bertemu dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perlindungan WNI, dan juga Direktorat Timur Tengah,” kata Pengarah GPCI Irvan Nugraha di kawasan Jakarta Selatan, Rabu 20 Mei 2026 malam.

Dalam pertemuan tersebut, kata Irvan, pihaknya akan mendorong pemerintah untuk segera melakukan upaya pembebasan terhadap 9 WNI yang ditangkap tentara zionis Israel.

“Kita terus juga berupaya untuk mendorong pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk membebaskan secepat-cepatnya,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) mengonfirmasi bahwa ada 9 Warga Negara Indonesia (WNI) dalam misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina, ditangkap oleh pasukan Israel.

 

Aktivis Global Sumud Diduga Disiksa Tentara Israel, Rambut Dijambak saat Teriak "Free Palestine"
