HOME NEWS INTERNATIONAL

Aktivis Global Sumud Berlutut dengan Tangan Terikat Usai Ditangkap Israel

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |07:27 WIB
Kondisi Aktivis Global Sumud Berlutut (Foto: Tangkapan Layar Aljazeera)
YERUSALEM - Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menuai sorotan setelah mengunggah video yang memperlihatkan para aktivis dari Global Sumud Flotilla, yang ditahan pasukan Israel saat hendak menuju Gaza.

Dalam unggahan yang dilansir dari Aljazeera, Kamis (21/5/2026). Ben-Gvir menuliskan keterangan bernada sindiran, "Selamat datang di Israel". Video itu pun memicu kecaman luas di media sosial.

Para aktivis diketahui berlayar dalam misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza sebelum dicegat pasukan Israel di perairan internasional. Dalam rekaman yang beredar, sejumlah aktivis tampak diikat menggunakan tali dan dipaksa berlutut sementara lagu kebangsaan Israel diputar melalui pengeras suara.

Kelompok aktivis dan sejumlah organisasi pro-Palestina menuding tindakan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional karena penangkapan dilakukan di luar wilayah teritorial Israel. Mereka juga menyebut para aktivis “diculik” saat menjalankan misi solidaritas kemanusiaan untuk Gaza.

 

Indonesia Akan Manfaatkan Keanggotaan BoP untuk Bebaskan WNI yang Diculik Israel
Menlu RI: Indonesia Minta Bantuan Yordania dan Turki untuk Lindungi WNI yang Ditahan Israel
Israel Serang Petani di Lebanon Selatan dengan Amunisi Fosfor
Ungkap Kondisi 9 WNI Ditahan Israel, Menlu: Komunikasi Masih Terbatas
Israel Tangkap 9 WNI Misi Gaza, Kemlu Maksimalkan Perlindungan Lewat Jalur Diplomatik
Kemlu Sebut 9 WNI Misi Kemanusiaan Gaza Ditangkap Israel, Ini Identitasnya!
