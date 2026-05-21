Aktivis Global Sumud Berlutut dengan Tangan Terikat Usai Ditangkap Israel

YERUSALEM - Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menuai sorotan setelah mengunggah video yang memperlihatkan para aktivis dari Global Sumud Flotilla, yang ditahan pasukan Israel saat hendak menuju Gaza.

Dalam unggahan yang dilansir dari Aljazeera, Kamis (21/5/2026). Ben-Gvir menuliskan keterangan bernada sindiran, "Selamat datang di Israel". Video itu pun memicu kecaman luas di media sosial.

Para aktivis diketahui berlayar dalam misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza sebelum dicegat pasukan Israel di perairan internasional. Dalam rekaman yang beredar, sejumlah aktivis tampak diikat menggunakan tali dan dipaksa berlutut sementara lagu kebangsaan Israel diputar melalui pengeras suara.

Kelompok aktivis dan sejumlah organisasi pro-Palestina menuding tindakan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional karena penangkapan dilakukan di luar wilayah teritorial Israel. Mereka juga menyebut para aktivis “diculik” saat menjalankan misi solidaritas kemanusiaan untuk Gaza.