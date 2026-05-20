Indonesia Akan Manfaatkan Keanggotaan BoP untuk Bebaskan WNI yang Diculik Israel

JAKARTA - Keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) akan turut dimanfaatkan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk membebaskan warga negara Indonesia (WNI) yang diculik oleh tentara Zionis Israel saat berada dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla ke Gaza.

"Itu yang saya sebutkan tadi, kita sedang melakukan koordinasi. Iya, termasuk (melalui BoP)," ujar Menteri Luar Negeri RI usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menlu menyampaikan bahwa dirinya telah menghubungi perwakilan Indonesia untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri di Yordania, Turki, hingga Mesir guna mencari informasi akurat terkait posisi serta kondisi terkini WNI yang ditangkap.

Negara-negara tersebut, menurutnya, memiliki akses komunikasi langsung dengan Israel untuk memastikan bahwa seluruh WNI diperlakukan dengan baik.

"Kami berupaya agar mereka diproses secepatnya untuk segera bisa kembali atau dideportasi ke Indonesia dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa pun," tegasnya.

(Rahman Asmardika)

