Aktivis Global Sumud Diikat dan Dipaksa Sujud, Italia hingga Prancis Panggil Dubes Israel!

JAKARTA - Rekaman video yang dibagikan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memicu gelombang kecaman internasional. Video tersebut memperlihatkan para aktivis dari konvoi bantuan kemanusiaan menuju Gaza diikat tangannya dan dipaksa menempelkan dahi ke tanah oleh penjaga bersenjata Israel.

Dilansir dari Aljazeera, Kamis (21/5/2026). Sejumlah negara mengecam tindakan tersebut dan menyebut perlakuan terhadap para aktivis sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia. Beberapa pemerintah bahkan memanggil duta besar Israel untuk menyampaikan protes resmi.

Di Australia, Menteri Luar Negeri Penny Wong mengutuk tindakan yang dianggap merendahkan martabat manusia dan memastikan duta besar Israel telah dipanggil.

Italia juga mengambil langkah tegas. Perdana Menteri Giorgia Meloni bersama Menteri Luar Negeri Antonio Tajani mengecam keras video tersebut dan menyebutnya “tidak dapat diterima”. Pemerintah Italia kemudian memanggil duta besar Israel dengan alasan adanya tindakan yang dinilai tidak menghormati martabat manusia serta membahayakan keselamatan warga negara Italia yang ditahan.