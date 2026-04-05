Heroik! Prajurit Baret Merah Kopassus Selamatkan Pasukan UNIFIL di Lebanon

JAKARTA – Indonesia berduka dengan gugurnya tiga prajurit TNI saat menjalankan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon. Ketiganya adalah Praka Farizal, Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Diketahui, Indonesia telah lama menjadi salah satu negara yang konsiten mengirim pasukan perdamaian PBB. Saat ini, terdapat 756 personel TNI yang bertugas di bawah bendera UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). Berbagai kisah heroik pun pernah dialami kontingen Indonesia.

Salah satunya saat Prajurit Kopassus yang ditugaskan dalam misi pasukan perdamaian di Lebanon, menyelamatkan tentara Spanyol dari kepungan milisi Hizbullah.

Kejadiannya bermula ketika Tim Recce (pengintai) dari Spanyol melakukan berpatroli di daerah Lebanon. Membawa 60 orang pasukan dengan 10 unit panser. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah kabel di saluran air.

Kabel yang merupakan aliran komunikasi milisi Hizbullah. Barang itupun difoto sebagai barang bukti untuk dilaporkan kepada komandan mereka. Demikian terungkap dalam “Kopassus untuk Indonesia”. Sebuah karya yang disusun oleh EA Natagera dan Iwan Santosa, dikutip, Minggu (5/4/2026).

Kegiatan tersebut diketahui oleh anggota milisi Hizbullah. Mereka pun dikejar kemudian dikepung oleh pasukan milisi Hizbullah dengan senjata lengkap. Menggunakan motor trail dan membawa senjata AK-47 serta roket anti-tank atau RPG.

“Anda punya senjata, kami juga punya senjata. Kami tidak takut menghadapi Anda,” ujar salah satu milisi Hizbullah.