HOME NEWS NASIONAL

UNIFIL Gelar Upacara Penghormatan 3 Prajurit TNI yang Gugur Akibat Serangan Israel di Lebanon

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |10:03 WIB
JAKARTA - United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) menggelar upacara penghormatan bagi 3 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi pasukan perdamaian di Lebanon. Upacara itu digelar di Bandara Internasional Rafik Hariri, Lebanon.

Adapun ketiga prajurit TNI yang gugur itu, yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadhon. Ketiganya dianugerahi medali PBB dan LAF secara anumerta sebagai pengakuan atas pengabdian mereka dalam menjalankan misi UNIFIL di Lebanon selatan.

Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara, menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga para prajurit dan jajaran TNI.

“Mereka datang ke sini jauh dari rumah, dengan satu tujuan—untuk melayani perdamaian. Mereka melakukannya dengan berani. Mereka melakukannya dengan penuh kehormatan. Mereka melakukannya hingga akhir hayat,” kata Abagnara dikutip dari situs UNIFIL, Jumat (3/4/2026).

Abagnara juga menyampaikan pesan kepada keluarga tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon tersebut.

"Tidak ada kata-kata yang dapat menghilangkan rasa sakit Anda. Tetapi ketahuilah ini, mereka tidak dilupakan. Mereka akan tetap menjadi bagian dari misi ini, bagian dari kita semua,” pungkasnya.

Upacara ini turut dihadiri Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Imran Riza; Brigjen Firas Tarchichi, yang mewakili Menteri Pertahanan Nasional Lebanon dan Komandan Angkatan Bersenjata Lebanon; Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, Dicky Komar; dan perwakilan dari Kontingen Indonesia UNIFIL.

 

