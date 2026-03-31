HOME NEWS NASIONAL

3 Prajurit Gugur, TNI Siapkan Rencana Cadangan Misi di Lebanon

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |18:37 WIB
3 Prajurit Gugur, TNI Siapkan Rencana Cadangan Misi di Lebanon
Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi (foto: Okezone)
JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan langkah-langkah cadangan terkait misi perdamaian di Lebanon. Hal ini menyusul gugurnya tiga prajurit TNI, dalam insiden ledakan kendaraan.

"TNI juga terus memonitor perkembangan situasi serta menyiapkan langkah-langkah kontinjensi menghadapi dinamika di daerah misi Lebanon," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Aulia Dwi Nasrullah, Selasa (31/3/2026).

Sejalan dengan itu, TNI juga tengah menunggu informasi lanjutan terkait penyebab insiden ledakan tersebut. Investigasi saat ini dilakukan oleh United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

"Untuk mengetahui penyebab insiden tersebut, UNIFIL saat ini sedang melaksanakan investigasi," ucap Aulia.

Sebagai informasi, peristiwa ledakan terjadi saat Tim Escort Kompi B Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL menjalankan tugas pengawalan konvoi.

Berdasarkan laporan dari daerah penugasan, pasukan yang tergabung dalam Sector East Mobile Reserve (SEMR) saat itu tengah mengawal konvoi Combat Support Service Unit (CSSU). Pengawalan dilakukan dalam rangka mendukung pergerakan dari Markas Sektor Timur UNIFIL di United Nations Post (UNP) 7-2 menuju Markas Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S/UNIFIL di UNP 7-1.

 

Prabowo Berduka Atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon
UNIFIL Selidiki Serangan yang Tewaskan Prajurit TNI di Lebanon
Detik-Detik 2 Prajurit TNI Gugur Diserang Israel di Lebanon saat Kawal Pasukan UNIFIL
3 Prajurit TNI Tewas Termasuk Kopassus Akibat Serangan Israel, Ini Reaksi Tegas Jenderal Baret Merah
3 Prajurit TNI Tewas Akibat Serangan Israel, RI Desak PBB Rapat Darurat Bahas Perang di Lebanon
3 Prajurit TNI Tewas Akibat Serangan Israel, RI Harus Tarik Pasukan dari Lebanon Seperti Italia
