Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Berduka Atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |18:03 WIB
Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan belasungkawa sedalam-dalamnya, atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Ucapan duka tersebut disampaikan Prabowo melalui Instagram Story di akun @prabowo pada Selasa (31/3/2026).

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un, turut berduka cita atas gugurnya Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadon saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah,” tulis Prabowo dalam unggahannya.

Sebelumnya, pihak Istana juga menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon.

“Berkenaan dengan berita gugurnya tiga prajurit TNI kita yang sedang menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian di Lebanon, mewakili Bapak Presiden tentunya kami pemerintah menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, kepada wartawan.

Prasetyo menyebutkan, pemerintah Indonesia menyayangkan kejadian tersebut sekaligus meminta kepada otoritas terkait untuk melakukan investigasi.

“Melalui Menteri Luar Negeri, pemerintah telah menyampaikan sikap, termasuk menyayangkan kejadian ini sekaligus meminta kepada otoritas terkait untuk melakukan investigasi,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209799//presiden_prabowo_dengan_pm_jepang_sanae_takaichi-W015_large.jpg
Prabowo Undang PM Jepang Sanae Takaichi Kunjungi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209792//pasukan_perdamaian_un-ydCN_large.jpg
UNIFIL Selidiki Serangan yang Tewaskan Prajurit TNI di Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209763//tni-rZkf_large.jpg
Detik-Detik 2 Prajurit TNI Gugur Diserang Israel di Lebanon saat Kawal Pasukan UNIFIL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209758//tni-YZCH_large.jpg
3 Prajurit TNI Tewas Termasuk Kopassus Akibat Serangan Israel, Ini Reaksi Tegas Jenderal Baret Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209754//tni-iwyM_large.jpg
3 Prajurit TNI Tewas Akibat Serangan Israel, RI Desak PBB Rapat Darurat Bahas Perang di Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209696//pasukan_unifil-6wPl_large.jpg
Breaking News : 2 Prajurit TNI Kembali Gugur di Lebanon 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement