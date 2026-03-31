Prabowo Berduka Atas Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan belasungkawa sedalam-dalamnya, atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Ucapan duka tersebut disampaikan Prabowo melalui Instagram Story di akun @prabowo pada Selasa (31/3/2026).

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un, turut berduka cita atas gugurnya Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadon saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah,” tulis Prabowo dalam unggahannya.

Sebelumnya, pihak Istana juga menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan tugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon.

“Berkenaan dengan berita gugurnya tiga prajurit TNI kita yang sedang menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian di Lebanon, mewakili Bapak Presiden tentunya kami pemerintah menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, kepada wartawan.

Prasetyo menyebutkan, pemerintah Indonesia menyayangkan kejadian tersebut sekaligus meminta kepada otoritas terkait untuk melakukan investigasi.

“Melalui Menteri Luar Negeri, pemerintah telah menyampaikan sikap, termasuk menyayangkan kejadian ini sekaligus meminta kepada otoritas terkait untuk melakukan investigasi,” ujarnya.