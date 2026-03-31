Prabowo Undang PM Jepang Sanae Takaichi Kunjungi Indonesia

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Jepang, Sanae Takaichi, di Istana Akasaka, Tokyo, pada Selasa (31/3/2026) waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengundang PM Sanae untuk berkunjung ke Indonesia.

“Sekali lagi, saya sangat merasa dihormati oleh pemerintah dan bangsa Jepang,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo kemudian mengundang PM Sanae untuk melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Ia menyebutkan akan memberikan sambutan hangat yang serupa.

“Dan saya ingin mengundang Yang Mulia Perdana Menteri Jepang, Yang Mulia Sanae Takaichi, untuk berkunjung resmi ke Indonesia. Kami akan menyambut dengan hangat,” ucap Prabowo.