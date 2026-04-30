Kemlu Klaim Situasi Timur Tengah Berangsur Stabil, Tak Ada Serangan Rudal

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebutkan, bahwa hingga Kamis (29/4/2026), situasi di kawasan Timur Tengah, khususnya di negara-negara Teluk, terpantau stabil dan tidak terdapat laporan serangan rudal.

“As of 29 April kemarin, situasi di Timur Tengah, khususnya di negara-negara Teluk, Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab terpantau berangsur stabil dan kondusif,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Heni Hamidah, kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Heni menjelaskan bahwa tidak terdapat laporan serangan rudal ataupun drone dalam beberapa hari terakhir.

“Hingga saat ini, tercatat hanya Bandara Manama di Bahrain dan Baghdad di Irak yang masih tertutup untuk penerbangan,” ujarnya.

Meski demikian, Heni tetap mengimbau kepada seluruh WNI yang berada di kawasan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Namun demikian, para WNI terus diimbau untuk waspada dan menjaga komunikasi dengan perwakilan terdekat,” pungkasnya.

(Awaludin)

