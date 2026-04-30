4 WNI Disandera Perompak Somalia, Kemlu Cari Cara Menyelamatkannya!

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap ada empat warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penyanderaan Kapal MT Honour 25 di perairan Hafun, Somalia, pada Rabu 22 April 2026 lalu.

“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia, menindaklanjuti laporan pembajakan kapal MT Honour 25 yang terjadi di perairan sekitar Hafun, Somalia pada 22 April lalu,” kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, di Kantor Kemlu, Kamis (30/4/2026).

Heni menjelaskan, selain empat WNI yang merupakan anak buah kapal (ABK), terdapat pula warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi korban dalam insiden tersebut.

“Nah berdasarkan informasi yang diperoleh saat ini, pada kapal tersebut diawaki oleh 4 ABK WNI, 10 ABK Pakistan dan 1 ABK India dan Myanmar,” ujar dia.

Heni menambahkan, saat ini Kemlu RI tengah fokus pada upaya penanganan dan penyelamatan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha terkait.

“Upaya penanganan masih terus berlangsung melalui koordinasi otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha terkait dengan tetap mengedepankan keselamatan para ABK WNI,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

