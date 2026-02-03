Advertisement
5 WNI Disandera Bajak Laut Somalia, Kemlu: Proses Negoisasi Masih Berlangsung!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |23:20 WIB
5 WNI Disandera Bajak Laut Somalia, Kemlu: Proses Negoisasi Masih Berlangsung!
uru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Seorang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban pembajakan kapal di perairan Somalia telah berhasil dipulangkan. Sementara masih ada sejumlah ABK WNI Kapal Liao Dong Yu 578 yang masih disandera.

Kapal berbendera China itu dibajak oleh perompak di Peraian Bandarbeyla, Puntland, Somalia, pada 31 Desember 2025 lalu. Di kapal tersebut, terdapat beberapa WNI yang ikut disandera oleh perompak.

"Pada 15 Januari telah berhasil dipulangkan satu ABK WNI yang juga telah tiba dan pemulangan yang bersangkutan telah tiba di daerah asal yang bersangkutan," kata Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, Selasa (3/2/2026).

Meskipun satu orang telah berhasil dievakuasi, Kemlu mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat lima ABK WNI lainnya yang masih disandera.

KBRI Nairobi, kata dia, terus menjalin koordinasi intensif dengan otoritas setempat guna melakukan langkah-langkah diplomasi.

"KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi dengan pihak berwajib untuk melakukan pendekatan dan negosiasi langsung dengan para pembajak untuk memastikan kondisi WNI kita dalam keadaan aman dan juga sehat," ujarnya.

 

