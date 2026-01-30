Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu Pulangkan 91 WNI Korban Online Scam dari Myanmar, Total Sudah 291 Orang

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |20:40 WIB
Kemlu Pulangkan 91 WNI Korban Online Scam dari Myanmar, Total Sudah 291 Orang
91 WNI Korban Online Scam dari Myanmar (Foto: Kemlu)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI kembali memfasilitasi pemulangan 91 warga negara Indonesia (WNI), yang terjebak sindikat penipuan daring (online scam) dari Myawaddy, Myanmar, pada 30 Januari 2026 pukul 05.30 WIB.

"Pemulangan ini merupakan gelombang keempat evakuasi dari wilayah Myawaddy, menyusul pemulangan gelombang ketiga yang dilakukan pada 21–22 Januari 2026," tulis pernyataan Kemlu RI melalui situs resminya, Jumat (30/1/2026).

Menurut Kemlu, keberhasilan pemulangan tersebut merupakan hasil dari proses panjang dan intensif yang dilakukan oleh Kedutaan Besar RI (KBRI) Yangon dan KBRI Bangkok.

Kemlu juga berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Bareskrim Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Imigrasi, serta Kementerian Sosial guna memastikan penegakan hukum dan upaya pencegahan berjalan optimal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kemlu RI WNI Myanmar Scamming
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/18/3198372//ilustrasi-I9Jn_large.jpg
China Eksekusi Mati 11 Orang Terkait Sindikat Penipuan Online Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198424//dpr-GDqI_large.jpg
DPR Minta Pemerintah Siaga Hadapi Ancaman Perang AS–Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/18/3197490//antrean_warga_myanmar_yang_ingin_memberikan_suaranya_dalam_pemilu-QZT5_large.jpg
Pemungutan Suara Tahap 3 Pemilu Myanmar Selesai Digelar, Partai Pro-Junta Unggul Telak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/25/3197322//turis-0V3A_large.jpg
5 Negara Favorit Turis Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/18/3196644//ribuan_wni_korban_sindikat_online_scam_di_kamboja_mendatangi_kbri_phnom_penh-WR75_large.jpeg
KBRI Phnom Penh Tangani 1.440 WNI yang Keluar dari Sindikat Penipuan Daring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/338/3196230//direktorat_jenderal_imigrasi_kementerian_imigrasi_dan_pemasyarakatan-L7ce_large.JPG
Love Scamming Lintas Negara, 27 WN RRT Beraksi di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement