Pemerintah Evakuasi Tahap Kedua 34 WNI dari Iran

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus melanjutkan proses evakuasi bertahap bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran. Dalam gelombang kedua ini, sebanyak 34 WNI dijadwalkan tiba di tanah air dalam proses evakuasi.

Plt Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah menyatakan, bahwa evakuasi tahap kedua ini dibagi menjadi dua gelombang penerbangan.

"Gelombang pertama insyaallah akan tiba pukul hari ini pukul 18.00, 20 orang, dan besok 14 orang akan tiba di Jakarta dengan jadwal yang sama," kata Heni di ruang Palapa, Kemlu RI, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).

Hingga saat ini, total 66 WNI telah dan sedang dalam proses pemulangan, termasuk 32 orang yang telah tiba pada 10 dan 11 Maret lalu. Pemerintah menegaskan bahwa langkah evakuasi selanjutnya akan sangat bergantung pada dinamika kondisi di lapangan serta kesediaan para WNI.

"Sesuai dengan statement Pak Menlu tentang evakuasi bertahap, maka keperluan tentang evakuasi berikutnya akan disesuaikan dengan kondisi terakhir di lapangan dan juga melihat kesiapan dan kesediaan para WNI yang masih ada di sana," ujarnya.

"KBRI akan terus berkomunikasi secara intensif dengan para WNI yang masih berada di Iran untuk mendapatkan masukan tentang situasi mereka di lokasi masing-masing," pungkasnya.

(Awaludin)

