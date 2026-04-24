HOME NEWS NASIONAL

Satu Lagi Prajurit TNI Gugur di Lebanon Usai Jalani Perawatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |20:16 WIB
Satu Lagi Prajurit TNI Gugur di Lebanon Usai Jalani Perawatan
Satu Lagi Prajurit TNI Gugur di Lebanon Usai Jalani Perawatan (Dok UNIFIL)
JAKARTA - Satu lagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) gugur dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), Praka Rico Pramudia meninggal dunia usai mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026.

1. Gugur Usai Jalani Perawatan karena Luka Berat

Diketahui Praka Rico merupakan prajurit keempat yang gugur akibat serangan Israel. Sebelumnya, tiga prajurit TNI gugur akibat serangan Israel di Lebanon yakni Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon. 

"Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Praka Rico Pramudia, prajurit Indonesia dalam misi perdamaian UNIFIL, yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI lewat akun media sosial X resminya, Jumat (24/4/2026).

Sejak insiden tersebut, Kemlu menegaskan, pemerintah Indonesia melalui koordinasi erat dan intensif dengan pihak UNIFIL, Pemerintah Lebanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan penanganan medis dilakukan secara cepat dan optimal. 

"Berbagai langkah medis terbaik telah ditempuh, namun akibat luka berat yang dialami, nyawa almarhum tidak dapat diselamatkan," tulis Kemlu.

Pemerintah, ungkap Kemlu, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Negara hadir untuk memberikan penghormatan terbaik bagi almarhum atas pengabdian dan pengorbanannya dalam menjaga perdamaian dunia. 

"Pemerintah terus berkoordinasi dengan UNIFIL untuk memastikan proses repatriasi jenazah dapat dilakukan dengan segera dan penuh penghormatan," tegas Kemlu.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214439/tni-u4kU_large.jpg
Gatot Nurmantyo hingga Andika Perkasa Temui Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/340/3214410/tni-tMFz_large.jpg
Prajurit TNI Tembus Daerah Terisolir, Bangun Jalan Desa hingga Buat Jembatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214407/tni-2UGN_large.jpg
Peradilan Militer Dianggap Keras dan Hukumannya Sangat Berat, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214355/tni-etyG_large.jpg
Kisah Jenderal Tempur TNI Jadi Tentara karena Boneka Jailangkung, Karier Militernya Moncer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213527/tni-N8Yv_large.jpg
12 Warga Sipil Tewas, Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi terhadap OPM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213223/tni-oeiH_large.jpg
Bocah Tewas Ditembak di Papua, TNI: Tidak Ada Keterlibatan Prajurit!
