Panglima TNI: Satu Prajurit UNIFIL Dipulangkan ke RI untuk Perawatan

JAKARTA – Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan kondisi prajurit TNI yang terluka saat menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon mulai membaik.

Namun demikian, satu prajurit dipastikan akan segera dipulangkan ke Indonesia guna menjalani perawatan lebih lanjut.

"Ada yang sudah membaik. Alhamdulillah segera dikembalikan ke Jakarta untuk perawatan," ujar Agus, Rabu 15 April 2026.

Meski begitu, Agus belum merinci identitas maupun kondisi luka prajurit tersebut. Ia hanya menyebut bahwa saat ini TNI tengah menyiapkan proses kepulangan yang bersangkutan ke Tanah Air.