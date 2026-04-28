Taksi Green SM Buka Suara Soal Tabrakan Kereta di Bekasi!

JAKARTA - Green SM Indonesia angkat bicara terkait insiden di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur, yang melibatkan salah satu kendaraannya dengan kereta yang melintas.

Green SM Indonesia menyampaikan keprihatinan atas insiden yang terjadi di kawasan Bekasi Timur tersebut. Perusahaan menegaskan tengah memberikan perhatian penuh terhadap peristiwa yang melibatkan armadanya.

Green SM Indonesia juga memastikan telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang, guna mendukung proses investigasi yang saat ini masih berlangsung.

"Kami telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang serta mendukung penuh proses investigasi," demikian pernyataan resmi Green SM Indonesia, Selasa (28/4/2026).