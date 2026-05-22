KA Jaka Tingkir dan KA Serayu Anjlok di Stasiun Pasar Senen, 6 Perjalanan Alami Keterlambatan

JAKARTA - Dua rangkaian kereta api dilaporkan mengalami anjlok di emplasemen utara Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2026). Dalam peristiwa itu dipastikan tidak ada korban.

Berdasarkan unggahan akun X @jalur5_, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.10 WIB saat KA Jaka Tingkir 255B yang baru selesai berdinas dari Solo Balapan bergerak menuju arah Kemayoran. Dalam unggahan tersebut disebutkan, rangkaian KA Serayu 284B yang tengah bersiap berdinas menuju Purwokerto juga bergerak ke arah yang sama dan tersenggol hingga kereta belakang ikut anjlok bersama lokomotif CC 203 98 04 CPN.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta membenarkan adanya gangguan operasional di emplasemen Stasiun Pasar Senen pada Jumat (22/5/2026) pukul 07.58 WIB yang berdampak pada sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan gangguan operasional terjadi pada lokomotif KA Jaka Tingkir dan rangkaian KA Serayu sehingga menyebabkan antrean perjalanan kereta api dari dan menuju Stasiun Pasar Senen.

“KAI Daop 1 Jakarta memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan akibat adanya gangguan operasional ini. Kami terus berupaya melakukan percepatan normalisasi operasional serta pengaturan pola operasi untuk meminimalkan dampak terhadap pelanggan,” ujar Franoto, Jumat (22/5/2026).

Akibat gangguan operasional tersebut, beberapa perjalanan KA keberangkatan awal Stasiun Pasar Senen mengalami keterlambatan. Selain itu, sejumlah perjalanan KA yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen untuk sementara tertahan di Stasiun Jatinegara sambil menunggu kondisi operasional kembali normal.

Adapun sebanyak enam perjalanan kereta api keberangkatan awal dari Stasiun Pasar Senen yang terdampak yakni: